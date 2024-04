La fille du bourreau. L'envolée

Entre les ors des palais et la boue de la Cour des Miracles, Céleste trouvera-t-elle sa place au sein du royaume ? Paris 1652, Les désordres de la Fronde n'ont pas empêché Louis XIV de consolider sa place sur le trône, et Mazarin reprend les rênes du pouvoir. Céleste, devenue bourreau de Paris, se trouve dans une situation délicate : elle doit affronter la jalousie de son frère et redoubler de discrétion pour préserver son secret. Seul réconfort au quotidien, les sentiments que lui porte Nicolas, fraîchement nommé surintendant des finances de Sa Majesté. Mais la rencontre entre la jeune femme et le roi de la Cour des Miracles va conduire celle-ci sur un tout autre chemin. Le second tome de La fille du Bourreau a le panache et le romanesque des grandes sagas.