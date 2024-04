Développer ses dons de télépathie

Avez-vous déjà eu l'impression de percevoir les pensées d'une autre personne ? de "visualiser" la même image qu'elle ? N'avez-vous jamais eu ce sentiment étrange, mais conscient, que votre chat ou votre chien avait anticipé votre demande muette avant même que vous la formuliez à voix haute ? Et si l'on vous disait qu'il était possible de lire et même de communiquer par la seule force de votre esprit ? C'est ce que vous propose de découvrir l'autrice de ce livre, Noémie Myara. Lire et communiquer par la pensée n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une capacité que nous pouvons tous et toutes développer. Dans cet ouvrage pratique et accessible, Noémie Myara vous livre exercices et conseils pour développer et exercer votre potentiel télépathique avec vos proches, vos animaux et même avec les végétaux et les minéraux. Elle vous apprend enfin à vous protéger des attaques psychiques pour pratiquer la télépathie en toute sécurité.