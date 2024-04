Un premier livre sensuel, inquiétant et poétique sur le désir "Dans la baise, il y a l'art et la manière, les bonnes manières et les mauvais coups. La relation sexuelle, dans ses gouffres charnels, est un langage secret qui dévoile le fond de nos êtres. Sans doute est-ce pour cela que j'aime tant baiser. J'ai en moi cette curiosité insatiable. Les mots, que je crois savoir manipuler un peu, me laissent souvent frustrée, ils ne me donnent pas tout à fait les clés de mon existence". Treize histoires sensuelles et poétiques, racontées avec effronterie par un choeur de femmes cherchant à comprendre ce qui se joue dans l'incarnation du désir. Un livre de vie où liberté et sororité, intime et politique sont indissociables. "Un livre de vie, et d'éclats flamboyants". Télérama Barbara Carlotti est autrice-compositrice-interprète et réalisatrice. L'Art et la Manière est son premier livre.