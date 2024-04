Le musée dans la rue. Barentin

En Seine-Maritime, Barentin est une ville proche de Rouen très connue pour ses nombreuses sculptures (environ 150) que l'on retrouve sur ces ronds-points, places, jardins et coins de rue. Ce livre invite à découvrir et à nous attarder sur ce musée à ciel ouvert. Son fondateur, André Marie (Maire de Barentin entre 1945 et 1974) a fait venir dès 1948 des bustes et des statues provenant des musées nationaux ou d'achats pour les exposer dans la ville et solliciter ses compatriotes à apprécier la sculpture, qu'elle soit classique ou contemporaine. Ce "musée" regroupe des oeuvres de Antoine Bourdelle, Hubert Yencesse, Paul Niclause ou encore Jean-Marc de Pas. La Municipalité actuelle perpétue cette tradition en faisant restaurer et entretenir ces trésors et souhaite les mettre en valeur avec cet ouvrage. 2. 15. 0. 0 2. 15. 0. 0