L'école. Souvenir d'un élève de Saumur

"Une autobiographie sans concession qui narre mon séjour à Saumur." " Ce texte n'est pas une fiction. Ce que je décris dans ces pages nous est réellement arrivé. La France d'alors était une autre France. Nous vivions différemment et notre vision du possible était tout autre. J'ai voulu conter comment, peu de temps après Mai 68, des jeunes gens, tous volontaires, ont voulu devenir des soldats quand rien ne les y contraignait. La France était enfin en paix, l'Indochine était loin et l'Algérie, encore douloureuse, avait connu la fin que l'on sait. Mais les anciens de ces guerres étaient encore là, tout autour de nous, porteurs de souvenirs et de valeurs bien oubliés depuis. Et puis, il y avait les Russes et nous fûmes formés dans la possibilité que nos chars affronteraient peut-être les leurs. Nous étions jeunes, pleins d'illusions et c'est ce que j'ai voulu placer sous vos yeux. Vous nous jugerez avec un peu d'étonnement, de réprobation peut-être, mais je n'ai rien voulu cacher ni taire. C'était un autre temps. Soyez indulgents. "