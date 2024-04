Le randonneur gastronome. Bien manger en randonnée

Parce que la randonnée n'est pas synonyme de disette, Cathy Pépin a tenu à partager ses mille conseils pour se faire plaisir tout en s'adaptant aux contraintes du sac à dos ! Elle nous dit tout de la préparation des pâtes de fruits ou de la déshydratation. Elle nous aide à choisir le bon matériel pour stocker, cuisiner, déguster en toute sérénité. La gestion de l'eau, des déchets, des combustibles... Et plus de 50 recettes simples et rapides adaptées à la vie itinérante. Soupe thaï, crème dessert, aïgo boulido, banane flambée, pain de polenta... Y'a pas de mal à se faire