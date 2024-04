Droit et animal. Vers un droit des relations avec les humains

Cet ouvrage part du constat que le traitement juridique de l'animal en droit n'est pas pensé en termes relationnels entre humains et animaux. En effet, l'approche juridique actuelle consiste à considérer un rapport asymétrique de domination et d'exploitation des animaux, mais ne fait pas de l'animal un agent de relations d'affection, de compagnonnage et de travail par exemple. En faisant appel à la flexibilité du droit plutôt qu'à des modifications de sa structure, cet ouvrage explore les différentes voies qui permettraient de changer ce point de vue. La question de la sensibilité animale tient une place centrale et il s'agira de proposer de l'intégrer au coeur du système juridique.