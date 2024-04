Les aires marines protégées, vaines promesses et vrais enjeux. Acceptations, conflits, ruptures

Promesse de conservation des océans, objet d'une véritable surenchère quantitative, les Aires Marines Protégées (AMP) sont au coeur des politiques de conservation de la biodiversité marine. A partir de l'étude de 13 AMP sur 5 continents, il s'agit ici de démêler le vrai du faux : que vaut le classement en aire protégée ? Faut-il plus de règlementations, comment sont-elles utilisées ? Comment stimuler des politiques efficaces ? Sur le terrain, la vie des AMP est jalonnée de conflits riches d'enseignements : ils éclairent des insatisfactions, inefficacités, points de vue à concilier, possibles compromis. Leur analyse révèle l'existence d'un modèle générique appliqué partout, souvent incompris, moteur de conflits possibles. Associant la géographie des conflits, l'économie des institutions et la political ecology, cet ouvrage permet de tracer des pistes opérationnelles pour des aires marines protégées mieux acceptées et plus efficaces. Il s'adresse aux chercheurs, décideurs, gestionnaires d'aires protégées, mais aussi à tous ceux qui sont interpellés par l'érosion de la biodiversité et l'urgence d'une action de conservation efficace.