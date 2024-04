Usbek & Rica N° 43, printemps 2024

Découvrez le futur des grands rassemblements dans un monde confronté à de nouveaux défis, de la biodiversité menacée aux innovations technologiques remodelant notre façon de vivre en communauté. Et plongez dans le débat sur le potentiel et les risques des avancées génétiques, où la science-fiction devient réalité, soulevant des questions éthiques fondamentales. Notre nouveau numéro explore ces territoires complexes avec des experts, offrant des perspectives essentielles pour comprendre et naviguer dans notre avenir collectif.