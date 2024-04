Les secrets de la photo minimaliste. Concept, composition, esthétisme

Le minimalisme est un courant artistique - on parle aussi " d'art minimal " - impulsé initialement par la sculpture et la peinture. L'esthétique de ce mouvement a ensuite inspiré tous les arts visuels. Le photographe minimaliste pose un regard personnel sur le monde qui l'entoure, s'efforçant de créer des images graphiques, parfois épurées, ne cherchant à retenir que l'essentiel. Dans cet ouvrage complètement remanié (texte et images) à l'occasion de la 2e édition, le photographe Denis Dubesset détaille les différentes manières de concevoir une photo minimaliste : compositions simplifiées à l'extrême, isolement d'un motif, répétition des formes, choix de l'abstraction, petit détail que le photographe choisit de sublimer... Le thème est ensuite traité à travers le prisme de plusieurs spécialités, comme la photo urbaine, le paysage, les scènes de vie, la photo de nuit, le gros plan, etc. Denis Dubesset est également auteur, dans la même collection, d'ouvrages sur la macro créative, sur le style en photographie et sur les secrets du cadrage.