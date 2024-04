Jouets d'éveil au crochet. 10 créations adaptées aux tout-petits

10 animaux au crochet pour éveiller les sens des tout-petits ! Une mouette musicale, un hibou phosphorescent, une libellule bruissante, un lion qui fait pouet pouet, une pieuvre veilleuse, un doudou renard à câliner... Pour accompagner les premiers mois des plus jeunes et leur développement sensoriel, 10 adorables créations de niveau débutant à confirmé sont expliquées étape par étape dans ce livre. Pour vous aider à les réaliser, une première partie détaille tous les points de crochet et les techniques pour crocheter et assembler. De parfaits cadeaux de naissance !