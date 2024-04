Ce funeste destin. Tome 2

Face aux dieux éternels, quel est notre plus grand pouvoir ? Quel funeste destin braveriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? Briséis a une chance de sauver sa mère, mais pour cela il lui faudra accomplir l'impossible en réunissant tous les fragments du coeur d'Absyrte. Elle devra également se tourner vers une famille qu'elle n'a jamais connue afin d'y trouver sa place. Il est l'heure pour elle de découvrir toute l'étendue de ses dons... Mais Briséis n'est pas la seule à essayer de reconstituer le coeur, et ses adversaires ont une longueur d'avance sur elle afin de mettre leur terrible plan à exécution. Une course contre-la-montre mortelle s'enclenche pour notre héroïne et ses alliés, qui les emmènera à l'autre bout du monde. Mais personne, pas même les dieux grecs et leurs incroyables pouvoirs, n'empêchera Briséis de sauver ceux qu'elle aime. Traduit par Isabelle Pernot " Cette duologie plonge plus profondément dans la mythologie grecque, tout en décrivant des relations réalistes et pleines de nuance entre les personnages. " Kirkus Reviews " Une lecture verdoyante, aussi luxuriante que la végétation qu'elle contient, Ce Coeur empoisonné vous enveloppera dans ses lianes et ne vous lâchera plus. " K. Ancrum, autrice de Rois de cendres " Magnifique et envoûtant. " Tracy Deonn, autrice de Legendborn