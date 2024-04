Fin du monde et effondrement de soi. Enquête aux racines de la collapsologie

D'où vient la collapsologie, cette pensée de l'effondrement civilisationnel qui a émergé au mitan des années 2010 ? L'enquête ethnographique menée de 2012 à 2017 auprès de réseaux informels mêlant catastrophisme et spiritualité permet de revenir à ses origines et de comprendre comment des références, des idées, un certain rapport au monde, des parcours individuels, et des réseaux d'interconnaissances et de pratiques, l'ont structurée à ses débuts. Il en ressort que la perspective d'effondrement n'est pas tant une pensée de la fin du monde que celle de la fin d'un monde et un appel à un autre rapport au monde, systémique, non-dualiste et non-anthropocentrique, un univers de sens partagé avec le milieu des spiritualités alternatives. La collapsologie est ainsi une construction complexe qui puise dans les sciences légitimes avec une dimension intérieure, spirituelle, incontournable sans pour autant se réduire à la catégorie accusatoire de "religion de l'apocalypse".