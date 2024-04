Tous des héros. Comment une bande de hardis tocards a redécouvert les secrets ancestraux de la force et de l'endurance

Après les canyons du Mexique, l'auteur de Born to Run met le cap sur la Méditerranée et nous emmène en Crète, berceau de la mythologie grecque, où il va découvrir que les pouvoirs des héros de l'Antiquité sont accessibles au commun des mortels, comme l'ont démontré quelques résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur cette île farouche, il marche dans les pas de l'artiste désargenté, du jeune berger insouciant et du poète romantique qui, en pleine occupation, ont osé défier Hitler en enlevant l'un de ses généraux. Où sont-ils allés puiser l'énergie et le courage nécessaires pour accomplir un tel exploit et échapper ensuite à la traque des nazis dans cet environnement impitoyable ? Pour le comprendre, Christopher McDougall retrace l'itinéraire de ces héros hauts en couleur, à la fois authentiques et ordinaires, qui ont su retrouver la force d'Héraclès, l'audace de Thésée et la résistance d'Ulysse sur le lieu même de leurs prodiges. Son enquête le mène également au coeur de Londres, sur les plages brésiliennes, dans les montagnes du Colorado ou même en banlieue parisienne, où quelques athlètes visionnaires perpétuent les secrets des héros de l'Antiquité. Il nous livre notamment celui de l'endurance, grâce à une méthode révolutionnaire pour utiliser les graisses comme carburant. Comme Born to Run nous invitait à enlever nos chaussures pour renouer avec notre nature, Tous des héros nous pousse hors des salles de fitness et des sentiers battus pour nous donner les clés des ressources insoupçonnables dont nous disposons tous.