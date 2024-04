Oumar, assoiffé d'un avenir en Europe, pousse Maimouna, sa mère, à vendre tous ses bijoux pour ? nancer son voyage vers l'eldorado. Mouna et Oumou sa mère considèrent le mariage avec un homme riche comme l'échappatoire à la pauvreté. La mendicité ravage la société, exploitant même des enfants, comme Hedou, maltraité par sa tante Lehniya. Alassane, diplômé et compétent, découvre que la réussite professionnelle n'est pas garantie. Assiyatou, travaillant dans l'administration, est témoin de comportements condamnables tolérés par la société. Ramla, Bédouine confrontée à la modernité, ressent tristesse et amertume. Thierno Yéro, marabout corrompu, exploite ses adeptes. Chroniques d'un pays des sables offre une immersion ? ctionnelle dans la vie "nouakchottoise" avec des scènes dramatiques et cocasses, décrivant des lieux parfois révolus.