Cupcake Girls Tome 33 : Petits tracas et pièce montée

Une bonne dose d'amitié, deux cuillerées d'humour, une pincée de problèmes, des gâteaux délicieux en pagaille pour Cupcake Girls, une série à croquer ! La mère de Katie s'apprête à se marier. Malgré sa joie, Katie est vite inquiète. Elle a beau apprécier Jeffrey, son beau-père, et sa fille Emily, elle a peur de ne plus jamais avoir de temps seule avec sa mère. C'est sans compter sur les préparatifs du mariage qui demandent un travail colossal ; résultat Katie est débordée et n'arrive plus à trouver du temps pour son petit ami. Et coup de grâce, voilà que Katie apprend que samère et elles vont déménager. A quoi ressemblera sa vie dans une nouvelle maison avec une nouvelle famille ? Heureusement, la jeune fille peut compter sur ses amies pour la rassurer.