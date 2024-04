Reporters d'Espoirs N° 3 : Spécial Jeunes

A l'occasion de son 20e anniversaire, Reporters d'Espoirs consacre le n°3 de sa revue à la jeunesse : "Ces jeunes qui font la Génération Solutions". Avec des initiatives et des personnalités qui comptent pour les générations Y, Z, et alpha ! Une revue entièrement consacrée à la jeunesse, ses initiatives, ses aspirations, et sur la relation des jeunes à l'info et aux médias. Avec : - Zaho de Sagazan, la prodige aux 4 Victoires de la musique - Hugo Décrypte, LA référence de l'info des moins de 25 ans - Lilia Hassaine, l'auteure préférée des lycéens (Prix Renaudot) - le phénomène Squeezie - des planches de "La vie d'Esther" par Riad Sattouf - ... et des jeunes qui comptent pour les générations Y, Z et alpha ! Egalement : un best-of de reportages sur les initiatives positives entreprises par des jeunes. A travers 3 chapitres offrant un regard diversifié sur ce que sont les jeunes aujourd'hui : aventuriers, engagés, créatifs... ou rien de tout cela : "normaux" ! Un dossier d'analyse consacré à la relation des jeunes aux médias : - des infographies - un portrait de la jeunesse telle que les médias la reflètent - des bonnes pratiques de journalistes pour refléter plus fidèlement la jeunesse dans sa complexité - un focus sur les initiatives d'éducation aux médias en France Et bien entendu, les chroniques de François Saltiel (Tech) et Eva Roque (Ecrans).