EmoTarot. Le tarot de votre guérison émotionnelle

Le tarot pour partir à la découverte de vos émotions enfouies Compagnon précieux et extrêmement puissant, EmoTarot utilise la force des symboles et des allégories pour permettre une découverte de soi et une ouverture à la divination. En interrogeant ses illustres figures, comme le Bateleur, le Pendu ou l'Impératrice, vous pourrez interpréter quel chemin emprunter pour vous rapprocher de vos objectifs profonds et faire ressortir votre moi véritable. Dans sa fonction de divination, EmoTarot vous apportera, à travers les lames majeures et les lames mineures, toutes les réponses et les conseils dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions et avancer sur votre chemin de vie. Dans sa fonction de guérison, chaque lame majeure vous conduira à conscientiser et à libérer vos blessures émotionnelles - qu'elles viennent d'une blessure d'enfance, d'un traumatisme karmique ou d'un blocage issu d'une ancienne vie -, notamment à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Au fil des tirages, vous pourrez dès lors travailler sur vos blessures profondes et avancer pas à pas pour révéler la personne authentique que vous êtes. Que cet outil devienne votre plus fidèle compagnon pour votre éveil spirituel.