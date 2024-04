Les transformations managériales durables en Afrique. Enjeux et défis en contextes de crises

Depuis deux décennies, l'Afrique connaît des transformations managériales, économiques, culturelles et géopolitiques. Dans ce contexte général, le besoin de la mise en connaissance des transformations managériales qui s'y opèrent est nécessaire. Pour les acteurs qui exercent leurs activités ou qui sont susceptibles d'investir en Afrique, l'ouvrage invite à découvrir les éclairages essentiels pour comprendre les caractéristiques et les impacts de ces transformations. Les 15 chapitres de cet ouvrage explorent les voies des transformations managériales dans les contextes africains. Ces chapitres ont été rédigés par des chercheurs universitaires et des praticiens du management, avec une complémentarité des apports théoriques, managériaux et sociétaux pour comprendre les impacts des crises sur les transformations managériales actuelles et futures.