Mots mélangés - Italien. Une façon amusante d'apprendre la langue

Les plus de 100 mots mêlés rassemblés dans ce volume offrent une façon amusante et originale d'approfondir votre connaissance de l'italien et d'améliorer vos compétences mentales en vous adonnant au brain training. Chaque grille se concentre sur un sujet différent (travail, école, nourriture, villes, monuments, indications routières, loisirs, etc...) et le lecteur devra y trouver les phrases et les mots énumérés en-dessous, suivis de leur traduction en français. De cette façon, il sera plus facile pour l'étudiant amateur d'énigmes de les apprendre et de se les remémorer ! En outre, les listes avec les mots à chercher peuvent être utilisées comme listes thématiques pour faciliter les révisions...