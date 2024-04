S'émerveiller de l'ascension. Survol biblique d'une doctrine négligée

"Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel". Quel événement extraordinaire ! Pourtant, l'ascension du Christ est aujourd'hui réduite à un jour férié ou à la fin du parcours terrestre du Messie. Or, le thème de la montée au ciel traverse toute l'Ecriture, et de l'ascension de Christ découle la plus précieuse des promesses. Philippe Viguier nous propose un survol biblique de cette doctrine trop souvent négligée et nous invite à découvrir les nombreuses implications et applications pratiques de cet événement pour notre vie chrétienne ici-bas. Par son ascension, Jésus nous a ouvert l'accès dans la présence de Dieu, à nous qui attendons notre propre ascension. Une méditation très profonde, un travail de théologie biblique bien mené et des exégèses compétentes, sur un sujet négligé, mais ô combien important. Alain NISUS professeur de dogmatique à la Faculté Libre de Théologie Evangélique et auteur de plusieurs ouvrages dont "Pour une foi réfléchie".