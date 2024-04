Sur tes pas

Comme tous les soirs, Nell Sweeney, 22 ans, quitte l'hôpital où elle est infirmière pour rentrer chez elle. Mais ce soir-là, l'homme qui depuis quelque temps l'espionne l'enlève et la livre à un autre. Nell doit mourir, et sa mort sera retransmise en direct ! Le nouveau thriller de Claire Allan, dans la lignée des romans de Paula Hawkins ou Gillian Flynn. Infirmière, Nell Sweeney, 22 ans, quitte comme chaque soir l'hôpital pour rentrer chez elle. Mais, ce soir-là, un homme l'épie, il la suit. Et il a décidé d'agir. Nell se trouvait-elle au mauvais endroit, au mauvais moment ? Hélas pour elle, celui qui l'enlève pour relever un défi la livre à un autre homme dont les véritables desseins apparaissent bientôt. Nell pourrait devenir la première d'une longue série de victimes. Sauf si son ravisseur comprend qu'il a été manipulé...