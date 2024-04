Efface-moi si tu peux

Quand la technologie offre le pouvoir d'effacer les mémoires, les conséquences peuvent être dévastatrices. Si vous pouviez effacer une personne faisant obstacle à votre bonheur, qui choisiriez-vous ? Le jour de ses seize ans, Ealyn reçoit la visite de Zytryon, le robot créé par son père, qui la met face à ce dilemme. Persuadée que c'est une blague, elle cite cinq personnes : le petit ami de sa meilleure amie, sa rivale amoureuse, une célèbre influenceuse, le garçon qui la harcèle et son prof de math. Quelques instants plus tard, lorsqu'elle arrive au lycée, le monde ne lui semble plus comme avant. Le doute la prend. Et si elle avait réellement fait disparaître toutes ces personnes ? Aurélia Demarlier Lauréate du Prix du Jeune Ecrivain 2011