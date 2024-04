Gamine dans les alpages

Bousculée à l'école, Noémie n'est jamais aussi heureuse qu'en s'occupant de ses chèvres à la ferme. Le jour où Marc, son papa, doit s'en séparer, c'est un déchirement pour la petite fille. Mais la vie est pleine de rebondissements ! Ce sera l'occasion pour Noémie de vivre le plus bel été de sa vie à l'alpage d'Ambroise, au milieu des montagnes, des animaux et des fleurs. C'est là qu'elle s'épanouira pleinement et découvrira sa vocation. Elle sera alpagiste ! Un grand roman de la vie en alpages pour les enfants à partir de 7 ans.