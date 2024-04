Le journal de Penny Tome 2 : Au secours, je déménage !

Les aventures drôles et tendres d'une anxieuse récidiviste Cher Cosmo, Je t'avais dit que je détestais les changements ? Eh bien en ce moment, je suis servie ! Entre les jumeaux qui vont bientôt naître et ma nouvelle maîtresse, ça fait déjà beaucoup, mais en plus, mes parents ont décidé qu'on allait déménager dans une maison plus grande. Et cerise sur le gâteau, on m'a donné un rôle dans la pièce de théâtre de la classe ! Je sens que je vais avoir besoin de Mme Mines, ma prof d'émotions, pour m'aider à ne pas trop m'inquiéter... parce que ces prochains mois vont être intenses.