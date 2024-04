Les écoles, leurs professeurs et le territoire. Guide pour une approche monographique

La place de plus en plus grande accordée au territoire est une des tendances fortes dans l'évolution des politiques éducatives, celles de l'Etat et celles des collectivités territoriales. Le métier de professeur des écoles est fortement redéfini à la faveur de cette évolution. Rarement abordée en formation initiale des professeurs, cette évolution a été étudiée dans le cadre d'un atelier de formation à la recherche en Master MEEF Les professeurs, les écoles et le territoire dont l'ouvrage est issu. Dans ce cadre, les étudiantes produisent une connaissance inédite des écoles et des territoires qui sont leurs terrains de stage et proposent une approche de la dimension territoriale du métier de professeur des écoles. Elles en donnent à voir les enjeux en particulier en matière d'inégalités et de justice sociale en éducation. L'ouvrage a également pour but de faire connaître une pratique méthodologique, celle de la monographie d'école, propice pour travailler sur cette dimension territoriale en formation initiale ou bien pour soi-même en dehors de toute formation formelle. Il s'agit donc de donner à comprendre pour un public de formateurs, d'étudiants et de débutants, à partir de cas mis en série, en quoi le métier de professeur des écoles est aussi devenu un métier des territoires. Sous la direction de Jean-François Thémines, ce projet d'ouvrage est co-écrit avec des étudiantes de Master se destinant au professorat des écoles dans le cadre d'un atelier de recherche qui appréhende les mutations du métier de professeur des écoles d'un point de vue géographique (rapports à l'espace local, prise en compte des contextes territoriaux, relations avec les autres acteurs de l'éducation à l'échelon local, question des inégalités scolaires et éducatives). Les co-auteurs : Marie Bisson, Mathilde Gallot, Adélie Hairon, Jennifer Jacob, Clara Vielcanet.