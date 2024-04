L'Atelier Covivio

Bâtiment construit en 1928 par l'architecte Charles Giroud (1871-1955), l'immeuble du 10 rue de Madrid / 11 rue d'Edimbourg se situe dans le périmètre de protection de la station Europe du métropolitain, édifice inscrit au titre des Monuments historiques en 2016. Archibooks publié un livre complet présentant la restructuration, mena par l'agence Studios Architectures et Maison Sarah Lavoine, de l'ensemble des surfaces après curage complet ainsi qu'une valorisation thermique et acoustique de l'enveloppe, la réfection et la végétalisation de l'ensemble des toitures, la création d'un rooftop et la valorisation des surfaces de bureau.