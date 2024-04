Ma vie est un blind test

Ce livre, c'est celui d'une fille qui ne voit pas très bien, mais qui a sa propre vision du monde. Malvoyante et albinos, Lilia Benchabane ne partait pas dans la vie avec le package idéal... Mais avec un peu de détermination, beaucoup de soutien de ses proches et un brin de culot, elle réussit à faire équipe avec son handicap et, malgré quelques chutes, elle accomplit ses rêves les plus fous. A travers 20 épisodes d'une vie digne de Koh-Lanta, elle raconte avec humour son parcours hors du commun version drama queen : comment elle a échangé une correspondance avec l'Elysée, survécu à l'agression d'un buisson psychopathe... et comment, chaque jour, elle compose avec sa différence, sans se laisser enfermer dans aucune case. Ce récit de vie, ponctué de coups de mou, de joies intenses et de fierté, il devrait parler à tout le monde, handicapé ou non. Avec un sens acéré de la punchline, Lilia distille quelques clés pour survivre au harcèlement scolaire, trouver sa voie, s'accepter, et voir le verre à moitié plein (même s'il est un peu flou).