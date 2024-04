La vie ne se danse jamais seul

Thaïs, étoile de l'Opéra, se retrouve en vacances forcées à la suite d'un désaccord avec son employeur. Elle ne voit d'autre refuge que la Kea, sa maison familiale perdue sur une île bretonne. Elle va y retrouver sa soeur cadette, Suzanne, qu'elle n'a pas revu depuis vingt ans. Toutes ces années de rancoeur vont devoir se dénouer... Se dressant sur une île bretonne, la Kea est une maison qui a abrité les jours heureux d'une famille unie. Au fil des années, ses pierres se sont érodées, et le foyer s'est disloqué. Il ne reste entre ses murs que la fille cadette, Susanne, et son enfant, Clara. L'autre soeur, Thaïs, est partie depuis longtemps vivre ses rêves de danseuse étoile à Paris. Le jour où l'Opéra contraint Thaïs à quitter la scène en prenant des vacances forcées, elle décide de revenir dans la demeure de son enfance. Mais vingt ans de rancoeurs devront être dénoués, et la passion de sa nièce pour la danse, tempérée. Les deux soeurs se retrouvent face à face jusqu'à ce que les aléas de la vie les rattrapent...