Eustache et Hilda Tome 3

Eustache Cherrington, toujours étudiant à Oxford, est invité à passer l'été à Venise, dans le palais de lady Nelly, où il est censé préparer ses examens. Présenté comme un écrivain par lady Nelly partout où elle l'emmène, il s'attelle pour de bon à l'écriture d'un livre. Dans ce tourbillon de luxe et de culture, subjugué par la société cosmopolite qu'il côtoie et par la beauté de la ville, il peine à croire aux courriers inquiétants qu'il reçoit au sujet de la santé de Hilda. Sa relation avec Dick Staveley, leur ami d'enfance, semble avoir causé à sa soeur aînée un choc aux conséquences irréversibles... Mais ce n'est qu'en rentrant en Angleterre, dans le village de leur enfance, qu'Eustache en saisira l'ampleur. Venise, ses ballets sociaux et ses personnages hauts en couleur font le somptueux décor de ce troisième tome qui clôt la trilogie Eustache & Hilda, couronné du James Tait Black Memorial Prize lors de sa parution en 1947.