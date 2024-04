Français CP-CE1 Le concours de monstres Histoires à écrire. Edition 2024

Adoptez cet album sans texte qui suscite le gout d'écrire, permet d'apprendre à construire des récits et offre à vos élèves la chance de devenir l'auteur de l'histoire ! Au pays des monstres, un grand concours pour savoir qui est le plus effrayant est lancé ! Les spectateurs, nombreux et enthousiastes, se pressent au théâtre pour découvrir les différents candidats. Frayeurs et frissons garantis ! Quel monstre terrible sera le grand gagnant ? Une histoire riche en rebondissements et en émotions. Au cours de ce projet d'écriture, les élèves travailleront avec le support de fiches ressources (textes matrices, grilles de réussite, lexiques de trois niveaux progressifs, éléments nécessaires à la mise en oeuvre des séances) et de fiches mémo qui récapitulent les stratégies d'écriture étudiées au cours du projet. L'oral aura toute sa place dans la planification, l'explicitation des stratégies d'écriture, mais aussi dans les retours sur l'écrit. Les séances sont variées et permettent différentes organisations afin d'alléger la tâche d'écriture des élèves. Les propositions de correction visent l'efficacité, en conciliant progrès des élèves et temps de correction réaliste. L'accent est mis sur la vigilance orthographique dès le premier jet. La collaboration est centrale afin de faire de la classe une communauté d'autrices et d'auteurs. Le concours de monstres CP-CE1 comprend : Un album collectif de 24 pages grand format sans texte. Un guide pédagogique avec des exemples de productions et des fiches élèves. Des ressources numériques proposées en téléchargement, avec toutes les fiches et les pages de l'album à projeter ou à imprimer. Il est possible de saisir les textes des élèves sur les pages de l'album pour générer un album individuel ou collectif.