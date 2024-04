Les quatre vérités d'un batisseur d'empire

Découvrez l'histoire fascinante d'un homme d'affaires africain anonyme, qui a bravé les obstacles et surmonté les diffamations politiques pour se tailler une place dans le monde impitoyable des affaires. "Affairiste" ? Non, un bâtisseur d'empire. Dans cette autobiographie sincère et captivante, il nous dévoile ses quatre vérités, dessinant les contours d'une réalité souvent méconnue.