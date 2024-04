Les voies secrètes du plaisir

Dans ce nouveau livre, le Dr Bernadette de Gasquet, qui a révolutionné le monde de l'accouchement et des abdos par son approche du périnée, poursuit l'exploration de notre corps et met à jour pour la première fois les liens étonnants entre la bouche, le nez et le périnée, trois organes essentiels pour vivre, mais aussi ressentir, communiquer et... avoir une sexualité épanouie ! Depuis l'embryologie jusqu'à la mort, tout est lié : des " entrées " - que sont la bouche et le nez (respiration, olfaction, digestion) - aux " sorties " (miction, défécation) et, par l'intermédiaire du périnée, jusqu'au plaisir sexuel. Bernadette de Gasquet, de façon concrète et imagée, sans jargon ni tabou, aborde leur évolution et dysfonctionnements tout au long de la vie, et propose des façons inédites d'entretenir ces organes, de leurs fonctions premières à l'épanouissement sensuel qu'ils peuvent permettre. Cet ouvrage très complet, largement illustré, permettra une véritable rééducation au bon fonctionnement de votre corps, avec des explications et des exercices à la portée de toutes et tous. A la clé, vous pourrez bénéficier d'un corps à son plein potentiel, pour être mieux au quotidien et avec votre partenaire.