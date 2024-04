Le campus de l'aqueduc

Nouveau campus du paysage de Gentilly, le Campus Aqueduc est un marqueur architectural à la frontière que 14ème arrondissement parisien, de Montrouge et de la Cité Universitaire Internationale. Le projet porté par l'agence Martin Duplantier Architectes, le Crédit Agricole Immobilier et Nexity, confirme une nouvelle vision de l'immobilier tertiaire. L'ensemble tertiaire de 40, 000 m avec plus de 3, 500 m d'espaces extérieur remet au centre de la réflexion l'usage, l'éco-conception, la pratique urbaine ... que ce soit pour les collaborateurs ou en synergie avec le quartier et les habitants