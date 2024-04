Quel est cet insecte ? Reconnaître 75 insectes les plus courants et favoriser leur présence

Avec près d'un million d'espèces connues, les insectes forment le plus grand réservoir de biodiversité de la planète. Ce guide nature illustré de plus de 265 photos permet de découvrir, observer, identifier et préserver 75 insectes les plus connus d'Europe, en ville comme à la campagne. Pollinisateurs et décomposeurs, les insectes sont des acteurs essentiels du cycle de la vie. Menacés par l'activité humaine et le dérèglement climatique, 80 % des insectes ont déjà disparu ces 30 dernières années ; il devient urgent de se mobiliser pour leur préservation. Rampants, volants ou polyvalents, discrets ou remarquables, les insectes impressionnent par leur incroyable diversité. Frank Hecker, biologiste et photographe engagé pour la nature, propose un guide grand public qui facilite l'identification et la préservation des espèces, notamment des 75 insectes les plus courants d'Europe.