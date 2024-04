Les mots, armes d'une nouvelle guerre ?

Une analyse implacable des enjeux et des impacts des conflits actuels, véritables " guerres de communication ". Le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonne à ses troupes d'envahir l'Ukraine. Au-delà de l'effet de sidération ressenti par de nombreux observateurs, est-ce, comme le dit le pouvoir russe, une simple " opération militaire spéciale " ? S'agit-il au contraire de l'entrée dans une " troisième guerre mondiale " ? Ce livre démontre le rôle nouveau et capital des récits dans le conflit russo-ukrainien. Amélie Férey Chercheuse, Coordinatrice du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD), Centre des Etudes de Sécurité de l'Ifri Ses recherches actuelles portent sur la guerre " douce " (soft war) dans les conflits contemporains. Elle analyse en particulier le recours à la guerre des récits. Elle aborde l'éthique et le droit de la guerre, le contre-terrorisme, le conflit israélo-palestinien et ses représentations, et plus récemment la guerre en Ukraine.