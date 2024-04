ISO 19443 : le renouveau du nucléaire français

En 2018 paraissait une norme ISO spécifique à la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire civile : la norme ISO 19443. Cette norme de management de la qualité, complémentaire à la norme ISO 9001, vise les organisations fournissant des produits ou services importants pour la sûreté nucléaire. Tenant compte des enseignements et des échecs des projets nucléaires engagés par l'ingénierie française cette dernière décennie, cette norme, rédigée à partir d'une initiative de la France, intègre l'ensemble des éléments de réussite pour les projets de nouvelles installations nucléaires et s'associe au défi de maîtrise de la disponibilité de l'énergie électrique pour les prochaines années. Cet ouvrage a pour vocation de donner les clés de compréhension des exigences de la norme ISO 19443, tout en remettant en perspective les enjeux et le contexte d'application actuel dans les entreprises, touchées par des évolutions sociétales importantes. Les fondamentaux de management qualité qui sous-tendent toujours les exigences complémentaires de la norme sous l'angle sûreté nucléaire sont rappelés. Il s'adresse aux responsables qualité en charge d'un projet de qualification client ou de certification ISO 19443 mais aussi aux auditeurs seconde et tierce partie.