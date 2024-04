Into the Taylor-verse

Autrice-compositrice-interprète, Taylor Swift a conquis le coeur de centaines de millions de fans avec des paroles universelles, la richesse de son univers musical, des tenues et des concerts mythiques... et son amour pour les chats. Découvrez la vie de la mégastar à travers son processus créatif, l'histoire et le sens caché de ses chansons, ses sources d'inspiration, ses albums ou encore le récit de ses tournées au fil des dix-sept années de sa carrière phénoménale.