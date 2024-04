Habiter sous le bruit des avions. Eviter, subir, s'adapter. Mobilités résidentielles au défi des injustices spatiales

Si les aéroports constituent des atouts indispensables au fonctionnement des grandes agglomérations, ils n'en suscitent pas moins de multiples controverses. Celles-ci deviennent d'autant plus vives que s'exacerbent les tensions dues au changement climatique et à la sensibilité croissante des populations à la qualité de leur cadre de vie. Ce livre découle d'une étude approfondie menée auprès de ménages ayant déménagé récemment autour de cinq plateformes aéroportuaires françaises. En s'appuyant sur une méthode mixte (quantitative et qualitative), il tente d'évaluer les différents facteurs qui ont conduit au changement de lieu de vie. Quels sont les principaux motifs ayant contribué aux arbitrages des ménages ? De quelle manière les nuisances associées aux plateformes aéroportuaires furent-elles prises en compte ? Ces plateformes présentent-elles plus d'avantages que d'inconvénients ? Ces perceptions diffèrent-elles selon la position sociale des habitants, leur statut d'occupation, voire leur situation générationnelle ? Par-delà les résultats obtenus se dessinent de nombreuses pistes visant à rendre davantage compatibles les contraintes liées au trafic aérien avec le souhait des habitants d'améliorer leurs conditions de vie et donc de réduire les injustices environnementales auxquelles ils sont confrontés.