La thérapie des schémas. Approche cognitive des troubles de la personnalité

L'ouvrage fondateur de la thérapie des schémas. Les troubles de la personnalité sontdes pathologies mentales particulièrement difficiles à traiter. Face à leur complexité, Jeffrey E. Young et ses co-auteurs ont élaboré une thérapie fondée sur les schémas de pensée, c'est-à-dire des thèmes ou des modèles développés et nourris dès l'enfance et qui sous-tendent nos pensées et comportements. A travers de multiples cas cliniques et extraits d'entretiens, La thérapie des schémas offre un guide thérapeutique structuré et innovant pour approcher, par exemple, le trouble de la personnalité borderline, les phobies ou encore le narcissisme. Pour chacun des schémas mis en évidence y sont détaillés : - la méthode de diagnostic, - les techniques pour parvenir à la modification du comportement problématique - et les pièges qui peuvent entraver la progression thérapeutique. Dans le cadre d'une approche intégrative, il présente des techniques cognitives, émotionnelles et comportementales de traitement ; il accorde également une place importante à la relation thérapeutique. Enfin, il propose un plan thérapeutique original pour le Trouble de personnalité narcissique et pour le Trouble de personnalité borderline.