La liturgie romaine. Histoire et repères pour aujourd'hui

La liturgie eucharistique, couramment appelée "messe" , est un sujet que bien peu connaissent. Le présent ouvrage entend retracer la grande histoire de la liturgie et apporter quelques réponses aux questions de la pastorale contemporaine afin que puisse être engagée une "réforme de la réforme" liturgique conciliaire, autrement dit que soient "extirpés les abus" qui ont été introduits dans le culte et corrigées certaines habitudes qui privent les fidèles des fruits de l'authentique façon de célébrer l'Eucharistie. La liturgie que nous appelons "romaine" obéit à des normes objectives précisées dans le missel romain élaboré à partir de la Tradition authentifiée par l'Eglise. Aucune communauté se disant catholique ne peut fabriquer "sa" liturgie. L'auteur rappelle que, par ce respect humble du sacré (à travers gestes, chants, habits etc. .), c'est toute la foi qui se transmet : par la liturgie, c'est toute l'Eglise qui prie, exprimant ainsi, son unité spirituelle et son universa