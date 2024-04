Renard, la lettre et les affreux

- Ramène ta fraise, l'affreuse ! cria Renard dans le trou de la taupe. - Vous êtes un ver de terre ? demanda-t-elle. - Non, madame, c'est un renard, répondit la moufette. - C'est pour me manger ? - Pas du tout, madame ! - Parce que si c'est pour me manger, je préfère ne pas sortir. - Ca va pas tarder si tu me dis pas pourquoi tu m'as envoyé cette horrible lettre ! s'égosilla Renard. Chaque année, le jour de son anniversaire, Renard reçoit une jolie carte de sa mémé. Mais cette fois-ci, c'est un affreux dessin qu'il découvre dans sa boîte aux lettres. Qui donc a osé lui envoyer des FESSES ?? ! Sûrement pas sa mémé en tout cas, ce n'est pas du tout son genre ! Son enquête le conduira du terrier de l'infâme moufette jusqu'au trou de la vilaine taupe, en passant par le chêne du terrifiant hibou. Mais, même si tout les accuse, Renard n'aurait-il pas jugé ses compagnons un peu trop vite ?