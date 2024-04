Le flambeur de Las Vegas. Les secrets de la légende des paris sportifs

L'autobiographie captivante de l'as des paris sportifs et les secrets de sa méthode Tout le monde peut avoir de la chance mais personne ne la contrôle comme Billy Walters. Considéré comme le " Michel Jordan des paris sportifs" , Billy est une légende vivante à Las Vegas et pour les parieurs du monde entier. Avec une série consécutive de trente-six années de gains, il est devenu multimillionnaire en pariant sur tous les sports. La vie d'un joueur qui a pris son premier pari sportif à l'âge de neuf ans, 125 dollars sur les New York Yankees et qui joue aujourd'hui dix millions par week-end. Un self-made-man qui a tout gagné, tout perdu et tout regagné à plusieurs reprises ; connu pour ses relations tumultueuses avec le magnat des casinos Steve Wynn et la star du golf Phil Mickelson. Il a révolutionné la stratégie des paris sportifs avec le célèbre Computer Group, le premier syndicat de joueurs à appliquer des algorithmes sophistiqués. Dans ce livre, il nous montre comment développer une stratégie de pari et un système d'évaluation des handicaps qui nous sont propres. Variable par variable, Billy détaille les formules, les systèmes de points et les principes qu'il a élaborés au cours de décennies de jeu pour améliorer nos chances.