Prier avec Saint Alphonse de Liguori

Né à Naples en 1697 et mort en 1787, saint Alphonse de Liguori, fondateur de la Congrégation du Très Saint Rédempteur et évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, a été proclamé docteur de l'Eglise et patron céleste des théologiens moralistes. Il est fêté le 1er août. Missionnaire au coeur de feu, apôtre de la prière, il résumait sa pensée dans cette phrase célèbre : "Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne". Ecrivain ascétique prolifique, Alphonse de Liguori se distingue par la chaleur de sa dévotion portée particulièrement vers la Vierge Marie. On trouvera dans cet ouvrage un choix de prières convenant aux nécessités de la vie quotidienne, avec une place toute particulière accordée aux prières mariales : prières pour les différents moments de la journée, prières liées aux différents sacrements, prières à la Vierge Marie. En outre, on trouvera dans ce livre la lettre apostolique que saint Jean-Paul écrivit à l'occasion du bicentenaire de la mort de saint Alphonse de Liguori