1940. Tommy et Tuppence Beresford as du contre-espionnage durant la Grande Guerre bouillent d'impatience se plaignant qu'on refuse de mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine... C'est à ce moment qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une mission : débusquer un agent nazi, installé soupçonne-t-on dans une paisible station balnéaire. Bien entendu, Tommy accepte, sans toutefois révéler à sa femme le vrai but de sa mission. Tuppence, fine mouche, surprendra son secret. Quel beau tandem ils feront chacun sous un faux nom ! Leur séjour dans cette pension au nom idyllique de "Sans Souci" ne sera pas de tout repos...