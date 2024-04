Les jeux du monde

Seul événement rassemblant plus de nations que l'ONU, les Jeux olympiques sont un véritable théâtre géopolitique dans lequel chaque acteur tente d'exister sur la carte du monde. Car si l'Olympisme est porteur des valeurs d'universalisme, d'excellence, de paix et de mélange des peuples, les JO restent bien les héritiers d'un siècle d'impérialisme occidental et n'évitent pas les dérives de toutes sortes et la reproduction des rapports de force internationaux. Ni tout à fait simulacre, ni tout à fait guerre, les luttes olympiques sont ainsi des rituels modernes où l'ordre mondial se donne à voir et se reproduit en paraissant se dissoudre... Cet ouvrage renouvelle l'analyse géopolitique de l'Olympisme en revisitant ses origines, son évolution et la domination politique et économique qui en résulte. Il dévoile aussi comment le monde est à la recherche de mythes contemporains, d'utopies porteuses de sens, de force et d'énergie à l'image de la flamme rallumée tous les quatre ans sur les ruines du temple d'Olympie.