Dans la tête des champions. 18 récits pour s'inspirer des sportifs de haut niveau

Le sport joue un rôle essentiel dans le développement humain et la cohésion sociale. En s'inspirant du parcours de vie de sportifs de haut niveau, quels enseignements pouvons-nous tirer pour notre développement personnel ? Quelles implications pour le monde de l'entreprise ? Dans cet ouvrage, dix-huit sportifs et acteurs du secteur racontent leurs histoires à travers trois dimensions : individuelle, collective et sociétale. Leurs parcours, marqués par l'exigence et l'excellence sportive, les ont conduits à se questionner profondément pour trouver leur voie, leur chemin de vie. Chaque récit met en évidence un thème principal, tel que le burn-out, la résilience, l'intégration au sein d'une équipe, le leadership ou encore l'engagement sociétal. Ce récit est suivi par un regard croisé, porté par un dirigeant, un expert ou un autre sportif. Agrémenté des réflexions des auteurs, cet ouvrage aide les professionnels à affronter les défis, anticiper les obstacles, se surpasser et atteindre l'excellence.