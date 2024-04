Star Wars Légendes - L'ancienne république Tome

Le Jedi fugitif Zayne Carrick prend une nouvelle direction ! Avec ses alliés, Zayne se lance dans des aventures remplies de vaisseaux fantômes, de droïdes renégats et de fusillades sur une comète ! Et alors que la saga de Zayne touche à sa fin, il s'apprête à faire face à ce qui pourrait être l'ennemi le plus dangereux qu'il ait eu à affronter jusque-là : le démoniaque Demagol ! Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiés aux US par Dark Horse) sont proposées dans d'épais volumes d'environ 450 pages qui s'intéressent à différentes époques de la Galaxie. Ici, on remonte dans le lointain passé pour un récit autour d'un personnage inédit, dont le destin est raconté au fil des trois premiers tomes de L'Ancienne République.