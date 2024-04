Femmes passe-murailles. Ecrits et voix de prison

Encore aujourd'hui, les femmes sont prisonnières de la mise en scène du corps et des structures incarcérantes du genre. Or, la prison opère une double marginalisation des femmes, tant par l'isolement auquel elle les contraint comme détenues, que par l'invisibilité à laquelle elle les réduit. Par le recours à la littérature, cet ouvrage collectif s'inscrit dans le silence de cette invisibilité et se veut un dispositif passe-muraille pour diffuser la voix de femmes judiciarisées et sensibiliser aux divers aspects de l'incarcération féminine.