Les métamorphoses du commerce. L'entreprise Casino au miroir de la branche depuis la fin du XIXe siècle

Cet ouvrage dresse un vaste panorama de l'évolution des différentes formes de commerce, du succursalisme aux hypermarchés, avec en fil rouge l'exemple de l'entreprise Casino, qui intègre à travers sa longue histoire et ses diverses filiales l'essentiel des composantes de la distribution. En octobre 2021 est organisé à Saint-Etienne un colloque scientifique au sujet de l'entreprise Casino, fondée en 1898, pour s'intéresser à l'histoire des entreprises commerciales de la fin du XIXe siècle à nos jours, avec ses révolutions successives, en France comme à l'étranger. Cet ouvrage est le fruit de ces communications retravaillées ainsi que de contributions réparties en trois parties thématiques portant sur les Histoires d'entreprises et de branches, les formes de vente et les orientations stratégiques des entreprises commerciales. L'entreprise Casino, dans la mesure où elle intègre à travers sa longue histoire et ses diverses filiales l'essentiel des composantes de la distribution, sert de fil rouge pour un vaste panorama de l'évolution des différentes formes de commerce, du succursalisme aux hypermarchés.